وزير الخارجية الأمريكي يزور كولومبيا الأسبوع المقبل

واشنطن (أ ش أ)

يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بزيارة إلى كولومبيا الأسبوع القادم.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن الرئيس الكولومبي إيفان دوك سوف يلتقي بومبيو يوم الأربعاء المقبل لبحث العلاقات الأمريكية الكولومبية علاوة، على مناقشة النداء الذي وجهته بوجوتا مؤخرا إلى الدول المدافعة عن الديمقراطية بعدم الاعتراف بالحكومة الجديدة في فنزويلا برئاسة نيكولاس مادورو، والتي من المقرر أن تبدأ مهامها الرسمية في العاشر من الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مادورو اتهم في وقت سابق من الشهر الجاري الولايات المتحدة بالعمل على الإطاحة به من خلال التعاون مع حليفتها الرئيسية كولومبيا والبرازيل.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا دفعت نحو 3.2 مليون شخص من مواطنيها إلى الفرار إلى الدول المجاورة ومن بينها كولومبيا منذ عام 2015.