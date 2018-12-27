أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصومال

مقديشيو (أ ش أ)

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من السفر إلى الصومال.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت مواطنيها عدم السفر إلى الصومال لانتشار الجريمة، فضلًا عن وقوع أعمال إرهابية.

ويتزامن هذا التقرير مع تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية ضد مسلحي حركة الشباب حيث أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" أن عشرات المسلحين قتلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية في غارات جوية استهدفت معاقلهم شرق ووسط وجنوب الصومال.