  • عاجل:آل الشيخ يطلق 9 تغريدات تعليقًا على قرار إعفائه من منصبه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

    أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصومال

    05:15 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى الصومال

    مقديشيو (أ ش أ)

    حذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من السفر إلى الصومال.

    وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت مواطنيها عدم السفر إلى الصومال لانتشار الجريمة، فضلًا عن وقوع أعمال إرهابية.

    ويتزامن هذا التقرير مع تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية غاراتها الجوية ضد مسلحي حركة الشباب حيث أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" أن عشرات المسلحين قتلوا خلال الأسابيع القليلة الماضية في غارات جوية استهدفت معاقلهم شرق ووسط وجنوب الصومال.

    هذا المحتوى من

    الرعايا الأمريكيين الصومال تحذيرات السفر

    الخبر التالى:

    السيسي يؤكد للبشير دعم العلاقات الثنائية وأهمية العمل المشترك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان