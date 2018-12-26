الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه

تل أبيب (د ب أ)

صوت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في القراءة الثالثة والأخيرة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الذي يقضي بحله واجراء انتخابات تشريعية جديدة في التاسع من شهر أبريل القادم.

وأيد مشروع القانون 104 نائبا دون معارض، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني.

كان قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم أعلنوا قبل يومين إجراء انتخابات مبكرة في التاسع من أبريل القادم. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في نوفمبر.

وعانى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدار الشهر الماضي في قيادة حكومة ضيقة بـ61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، احتجاجا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال بحزبه "إسرائيل بيتنا" إلى المعارضة.

غير أن القشة التي قصمت ظهر البعير كانت مشروع قانون يتعلق بالتجنيد، أكد ليبرمان ويائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" أنهما لن يدعماه.

وقال عديد من المراقبين إن السبب الحقيقي الذي حمل نتنياهو على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن هو قرار الادعاء العام الذي يلوح في الأفق بتوجيه لائحة اتهام له، وقد تتضمن اللائحة اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن نتنياهو، الذي يشغل منصبه منذ عام 2009، ربما يحقق فوزا مريحا بزعامة حزبه "ليكود" اليميني في الانتخابات.