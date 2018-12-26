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    نيجيريا: مقتل 13 جنديًا وشرطيا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق البلاد

    03:43 م الأربعاء 26 ديسمبر 2018
    نيجيريا: مقتل 13 جنديًا وشرطيا في هجوم لبوكو حرام شمال شرق البلاد

    الجيش النيجيري

    أبوجا (أ ش أ)

    أعلن الجيش النيجيري أن 13 جنديا ورجل شرطة على الأقل قتلوا في كمين نصبته جماعة (بوكو حرام) الإرهابية شمال شرق البلاد.

    وقال الناطق باسم الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا الكولونيل أونييما نواشوكوو - في بيان أذاعه راديو (فرنسا الدولي) اليوم الأربعاء - إن 13 فردا من رجال القوات المسلحة وشرطيا دفعوا للأسف حياتهم ثمنا لهذا الكمين وهم يحاولون الهروب منه.

    وكانت الشرطة في نيجيريا أعلنت - في 24 ديسمبر الجاري - مقتل 17 شخصا في هجوم شنه مسلحون على منطقة "مارادوم" التابعة لولاية "زامفارا" شمال البلاد.

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