البحرية الروسية: الولايات المتحدة تنشر أسلحة استراتيجية قرب حدودنا

موسكو - (أ ش أ):

قال قائد القوات البحرية الروسية، الأميرال فلاديمير كوروليوف، إن الولايات المتحدة تنشر أسلحة استراتيجية بالقرب من الحدود الروسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن كوروليوف قوله إن الولايات المتحدة وحلف الناتو قاموا مؤخراً بزيادة عدد أنشطة التدريب العملياتي والقتال بالقرب من الحدود الروسية. وتحدث كوروليف عن نشر أنظمة الدفاع الصاروخية البحرية الأمريكية، والأسلحة الاستراتيجية غير النووية عالية الدقة، والبنية التحتية العسكرية في المياه المحيطة بالأراضي الروسية.

وأشار الأميرال إلي أنه يوجد اليوم حوالي مائة سفينة حربية للبحرية الروسية من مختلف الفئات، مؤكدا أن حجم قوات البحرية قادر على القضاء على التهديدات القادمة من البحر.

وقال قائد القوات البحرية إن أساس تجمعات القوات الاستراتيجية البحرية سيكون غواصات صاروخية من جيل جدي، وسيكون أساس تجمعات السفن في منطقة المحيط فرقاطات وسفن إنزال كبيرة.