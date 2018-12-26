لجنة سودانية: 9 جرحى في احتجاجات الثلاثاء

الخرطوم - (د ب أ):

ذكرت لجنة سودانية محلية أن تسعة أشخاص أصيبوا برصاص قوات الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم يوم أمس.

وذكرت "لجنة أطباء السودان المركزية"، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن أحد المصابين في حالة خطيرة، وأكدت أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.

من جهته، قال "تجمع المهنيين"، الذي كان دعا لاحتجاجات أمس، وهو تجمع جديد وغير معروف القيادة، إن احتجاجات أمس حققت أهدافها المتمثلة في توحيد الكلمة بين جميع القوى.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن التجمع القول، في بيان، :"كنا نعمل على تحقيق ما حدث اليوم بكل جدارة وقوة .. أن نتوحد جميعا ..قلنا كلمتنا معا وعبرنا بصوت عال عن ارادتنا الشعبية الموحدة".

ودعا تحالفا "نداء السودان" و"قوى الإجماع الوطني"، في بيان مشترك، لمواصلة الاحتجاجات "ليلا ونهارا ... وإنهاك النظام وصولا إلى اسقاطه كمطلب وحيد، ومن ثم تسليم السلطة لحكومة انتقالية من كفاءات وطنية مدنية معبرة عن كل مكونات السودان".

كانت منظمة العفو الدولية ذكرت أمس أن هناك تقارير موثوقة تؤكد مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن السودانية خلال أيام من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واتهم الرئيس السوداني عمر البشير أمس "خونة ومرتزقة" بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها بلاده، وقال إن الحكومة ماضية "في إنفاذ مشروعات التنمية والإعمار لصالح المواطنين وإصلاح أحوالهم".

واعتبر أن هناك حربا تُشن تجاه السودان "لتمسكه بدينه وعزته التي لا يبيعها بالقمح أو الدولار".

وتشهد مناطق سودانية منذ الأربعاء الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، تخللتها أعمال عنف.