الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناوئين للبشير

الخرطوم - (دب ا):

استخدمت الشرطة وقوات الأمن الوطني السودانية اليوم الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة السودانية الخرطوم ، مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير بعد قرابة 30 عامًا في السلطة.

وأقامت أجهزة الأمن والشرطة نقاط تفتيش ،وأغلقت الشوارع الرئيسية ، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ، الذين كانوا في طريقهم إلى قصر الرئيس لتقديم التماس،بحسب وكالة بلومبرج.

ونظمت الاحتجاجات اليوم الثلاثاء مجموعة من المستقلين و النقابات المهنية ، التي انضم أعضاؤها إلى الأطباء والمعلمين في مظاهرات في جميع ربوع البلاد منذ نحو أسبوع ضد ارتفاع التضخم ونقص الغذاء.

وبينما تواصلت الاحتجاجات في العاصمة ، كان البشير في ولاية الجزيرة ، جنوب شرق العاصمة ، ليدشن ملعبا ومدرسة ومصنعا صغيرا للقطن.

وفى كلمة قالها في الفعالية، ألقى الرئيس باللوم في الاحتجاجات على دول أجنبية و " مرتزقة"،مضيفا أن الحكومة سوف تواصل الاصلاحات الاقتصادية لتحسين حياة المواطنين.

يشار إلى أن السودان يشهد احتجاجات منذ يوم الاربعاء الماضي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية تخللتها اعمال عنف ،سقط خلالها قتلى وجرحي.

واعلن حزب الأمة المعارض بقيادة الصادق المهدي عن مقتل 22 شخصا خلال الاحتجاجات ،غير أنه لم تصدر بيانات رسمية من جانب الحكومة.