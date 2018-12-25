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مقتل 27 شخصا على الأقل في حادث حافلة في الكونغو

03:47 م الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
مقتل 27 شخصا على الأقل في حادث حافلة في الكونغو

كينشاسا- (د ب أ):
أعلن مسؤول في وزارة الصحة في الكونغو اليوم الثلاثاء مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في حادث عنيف وقع لحافلة غربي البلاد.
وأوضح المتحدث أن الحافلة اصطدمت بشاحنة ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضية ما أسفر أيضا عن إصابة 17 شخصا.
من جانبه، قال سيجوين سينجويلا، رئيس الشرطة في إقليم وسط الكونغو إن على الأرجح أن تكون السرعة العالية هي السبب في الحادث الذي وقع على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كينشاسا.
يشار إلى أنه يتكرر وقوع حوادث السير العنيفة في الكونغو وفي العديد من الدول الافريقية الأخرى، وتتمثل أسباب هذه الحوادث في الغالب في نشوء مشاكل تقنية بالسيارات والحالة المتردية للطرق التي تفتقر إلى الإنارة بالإضافة إلى السرعة الزائدة عن الحد.

حادث حافلة الكونغو صحة الكونغو

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