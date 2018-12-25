مقتل زعيم بارز في "شبكة حقاني" في غارة جوية بجنوب شرق أفغانستان

كابول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية الافغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم بارز في شبكة حقاني الارهابية، في غارة جوية بإقليم باكتيكا في جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، بمقتل سيف الله، رئيس اللجنة العسكرية في شبكة حقاني الإرهابية، في منطقة بارمال.

وأضاف البيان أن سيف الله كان مسؤولا عن توفير الدعم اللوجستي لمقاتلي الشبكة الإرهابية.

وقالت الداخلية في بيان لها إن سيف الله قتل في الغارة الجوية التي نفذت أمس الاثنين في قرية مارجا.

وجاء في البيان أن "سيف الله، قائد الشؤون العسكرية واللوجيستية في شبكة حقاني الإرهابية، قُتل إلى جانب ستة آخرين، بعد أن قصفت القوات الجوية مخبأ للمسلحين في قرية مارجا بمنطقة بارمال في إقليم باكتيكا".

وأوضحت الداخلية أن الجماعة الارهابية قد شاركت في التخطيط والتنسيق لهجمات انتحارية في باكتيكا وأقاليم مجاورة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان وشبكة حقاني، على مقتل سيف الله حتى الآن.