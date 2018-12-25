بعد عامين على الأزمة الخليجية.. تدشين خط ملاحي بين قطر وعُمان والكويت

القاهرة- (مصراوي):

دشنت قطر خطًا ملاحيًا بحريًا منتظمًا يربط بين قطر وعمان والكويت، أمس الاثنين، من خلال السفينة القطرية "جراند فيري" لنقل البضائع والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم.

وبحسب تقارير إعلامية قطرية، سينطلق الخط الجديد خلال أسبوعين من ميناء حمد في الدوحة باتجاه ميناء صحار في سلطنة عمان وبالعكس، ومن الدوحة إلى ميناء الشويخ في الكويت وبالعكس أيضا في رحلة تستغرق 20 ساعة.

وتتسع "جراند فيري" لـ 873 راكبا وحوالي 700 سيارة على متنها وتحتوي على مرافق واسعة، مثل قاعة سينما وقاعة ألعاب وسوق ومطاعم ومقاهي.

يبلغ طول السفينة 145 مترا بعرض 24 مترا وتضم 10 طوابق فيها 255 غرفة وأغلبها غرف مزدوجة، بعضها يحتوي على 4 أسِرّة.

وقال مالك السفينة، فيصل بن محمد السليطي، إن تكلفة الرحلة ستكون مناسبة وفي متناول جميع شرائح المجتمع.

وفي أغسطس من العام الماضي، دشّنت وزارة النقل والمواصلات القطرية خطًا جديدًا لنقل الحاويات بشكل مباشر بينميناء حمد في الدوحة وميناء الشويخ في الكويت. وفي يوليو من العام نفسه، دشّنت خطًا ملاحيًا مع عمان ويطلق من خلاله خدمة الشحن السريعة عبر 5 رحلات أسبوعية بين موانئ صحار وصلالة بعُمان وميناء حمد في قطر.

وتلعب الكويت دور الوسيط بين الدول المقاطعة لقطر (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) والدوحة منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017.

قطعت الدول الأربع علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع الدوحة، متهمين إياها بدعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الأخيرة بشدة وتتهم الدول المُقاطعة لها بفرض حصار ينتهك سيادتها.