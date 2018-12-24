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انفجار سيارة مفخخة وإطلاق نار بالقرب من مقر وزارة أفغانية

02:59 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
انفجار سيارة مفخخة وإطلاق نار بالقرب من مقر وزارة أفغانية

ارشيفيه

كابول - (د ب أ):

قال مسؤول وشهود عيان إن سيارة مفخخة انفجرت خارج مقر مبنى وزارة أفغانية في كابول اليوم الاثنين، أعقبها إطلاق نار.

وقال نصرة رحيمي المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن الهجوم وقع بالقرب من وزارة الأشغال العامة.

وأضاف أن عددا من المهاجمين دخلوا مبنى حكومي بالقرب من الوزارة، وقاموا بإطلاق النار على منشأتين حكومتين آخريين في المنطقة.

وأشار إلى أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة والوحدات الخاصة تتواجد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ماجروه إنه جرى نقل ما لايقل عن شخصين لمستشفيات المدينة.

ولم تعلن أي جهة بعد عن مسؤوليتها عن الهجوم.

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