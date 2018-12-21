الكويت ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2451 الخاص باليمن

الكويت - نيويورك (أ ش أ)

رحبت الكويت باعتماد مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار 2451 الخاص باليمن، والذي يدعم اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في جولة المشاورات الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة الكويت في مجلس الأمن، بعد اعتماد القرار 2451 الخاص باليمن بالإجماع، والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وقدمت الكويت للوفد الدائم لبريطانيا الشكر على الجهود الحثيثة التي بذلوها، بصفتهم حامل القلم لملف اليمن، مشيدة في ذات الوقت بالمرونة التي أبدوها في مراحل المفاوضات على مشروع القرار.

وقال العتيبي "إن تصويتنا لصالح القرار اليوم، رغم عدم تلبيته لبعض المشاغل التي تم طرحها أثناء المفاوضات، يأتي لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على الوحدة التي يتمتع بها مجلس الامن في حالة اليمن، والذي نتطلع ونسعى لاستمرارها، ونأمل بتعميمها على بقية الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس".

وأضاف "اتى تصويتنا كذلك لصالح هذا القرار، كاستجابة لحساسية وأهمية هذه المرحلة المفصلية، في ظل وجود فرصة حقيقية وبارقة أمل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تسببت في دمار كبير لبلد عربي عزيز ذو تاريخ وحضارة عريقة، وهددت ومازالت تهدد وحدة اليمن واستقراره وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأشار الى أن دعم مجلس الأمن للقرار، يأتي إنطلاقا من حرصه على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص، ودعما لإتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في جولة المشاورات الأخيرة، التي استضافتها حكومة السويد حول الحديدة وموانئها، وإتفاق تبادل الأسرى وإعلان تفاهم حول تعز.

وأعرب عن تمنياته بالتزام تلك الأطراف بتنفيذها بشكل كامل، وبما يفضي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث نحو عقد الجولة القادمة، والتوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216، بما يقود إلى إنهاء أمد الازمة في اليمن، ويحافظ على استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ورحب العتيبي كذلك بعزم الأمين العام للأمم المتحدة على عقد مؤتمر دولي لإعلان التبرعات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019؛ وذلك في 26 فبراير في جنيف، مؤكدا حرص الكويت على المشاركة في ذلك المؤتمر، استمرارا منها في دعم تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن وتخفيف معاناة شعبه.