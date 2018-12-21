الولايات المتحدة تواجه خطر الإغلاق الحكومي وسط خلاف حول تمويل "جدار ترامب"

واشنطن (أ ش أ)

تواجه الولايات المتحدة، منتصف ليل الجمعة/ السبت خطر تعطيل أعمال الحكومة، وسط خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول وضع تمويل لبناء الجدار الحدودي الذي يريده الرئيس دونالد ترامب مع المكسيك في مشروع قرار التمويل الحكومي المؤقت، الذي يفترض التصويت عليه من جانب مجلس الشيوخ، في موعد أقصاه الليلة، لتفادي الإغلاق الحكومي.

وبدأت معركة التمويل، ليل الأمس، بعدما مرّر مجلس النواب مشروع قانون للإنفاق الحكومي قصير الأجل، يتضمن تخصيص 5 مليارات دولار للجدار الحدودي، بالإضافة إلى نفقات أخرى لتسيير أعمال بعض الوكالات الحكومية لمدة 7 أسابيع.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أن مجلس الشيوخ سيعقد جلسته، بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، لمناقشة مشروع القانون، وهو ما يعطي الكونجرس 12 ساعة فقط لتفادي تعطيل جزئي لأعمال الحكومة، في ظل تمسك الطرفين المتصارعين بخطابيهما، حيث يفضلان الإغلاق الحكومي على الخضوع لوجهة نظر الطرف الآخر في شأن تمويل بناء الجدار.

ولفتت الصحيفة إلى إصرار الديموقراطيين على أنهم لن يدعموا مشروع القانون الذي يخصص 5 مليارات دولار لجدار ترامب، الأمر الذي من شأنه منع تمرير مشروع قرار التمويل داخل مجلس الشيوخ.

من جانبه، دعا ترامب، في سلسلة من التدوينات التي نشرها، اليوم، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى التصويت لصالح مشروع قرار الإنفاق، محذرا من إغلاق حكومي "يبقى لفترة طويلة جدا" حال عدم تمرير القرار، كما لوّح بإمكانية استخدام "الخيار النووي"، وهو وسيلة تشريعية لتعديل قواعد التصويت وتمرير القرار بأغلبية بسيطة.