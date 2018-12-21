قتل وذبح سائحتين بالمغرب: اعتقال 9 مشتبه بهم جدد

القاهرة - مصراوي:

اعتقلت السلطات المغربية اليوم الجمعة، 9 أشخاص جدد للاشتباه في تورطهم في مقتل سائحتين أوروبيتين في المغرب .

يذكر أن الشرطة المغربية كانت اعتقلت صباح الخميس، ثلاثة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بمقتل السائحتين في منطقة جبال الأطلس السياحية ضواحي مدينة مراكش، وذلك بعد يومين من اعتقال شخص آخر، قالت النيابة العامة إنه عضو في جماعة مسلحة متطرفة.

ونفذ المشتبه بهم الأربعة، جريمة "القتل العمد" باستعمال السلاح الأبيض، ضد سائحتين نرويجية ودنماركية.

وكانت السائحتان اللتان تبلغان من العمر 24 و28 سنة، وهما على التوالي دنماركية تدعى لويزا فيسترغر جيسبرسن ونرويجية تدعى "أولاند مارين"، انتقلتا صباح الأحد الماضي إلى منطقة "شمهروش" بجبل توبقال الواقع في أعلى قمم جبال الأطلس في إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش، بعد ليلة قضتاها وسط مراكش، ونصبتا خيمة في مكان منعزل، لتمضية الليلة هناك.

وبعد إعلان السلطات المغربية ترجيحها فرضية الإرهاب في مقتل سائحتين اسكندنافيتين في مراكش، ظهر مقطع فيديو للقتلة، نشرته صفحات مقربة من تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهدد أحد قاتلي السائحتين في الفيديو الذي نشر مساء الخميس، بتنفيذ عمليات أخرى مشابهة في المغرب.

وظهر في المقطع المصور المتورطون الأربعة في الجريمة وهم يبايعون زعيم داعش أبو بكر البغدادي "من بلاد المغرب الأقصى" بوصفه أميراً عليهم.

وفي جزء من الفيديو، أشهر أحد الأربعة سكيناً كبيرا مهدّدا المغرب بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى قائلاً: "تحسسوا رقابكم.. أعددنا لكم ما لا يخطر على بال".