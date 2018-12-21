الخارجية السويدية تعلن طرد أحد دبلوماسييها من روسيا

موسكو (أ ش أ)

قالت الخارجية السويدية اليوم الجمعة، إن الخارجية الروسية طردت أحد دبلوماسيي السويد لدى موسكو، معربة عن أسفها لهذ القرار.

وقال المكتب الإعلامي للخارجية السويدية -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها رفضت تلبية طلبات روسية للحصول على تأشيرات دبلوماسية. وردت روسيا على ذلك بطلب مغادرة دبلوماسي في السفارة السويدية بموسكو، وتأسف الخارجية السويدية لهذا القرار الروسي".