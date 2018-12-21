مسيرات في جاكرتا ضد تعامل الصين مع مسلمي "الويغور"

جاكرتا- (د ب أ):

شارك مئات الإندونيسيين في مسيرات اليوم الجمعة أمام السفارة الصينية في العاصمة جاكرتا للتنديد بتعامل الصين مع أقلية "الويغور" المسلمة.

وحمل المتظاهرون، ومعظمهم مسلمون، لافتات تطالب بالحرية للمسلمين من جماعة "الويغور" العرقية في إقليم شينجيانج أقصى غرب الصين.

وجاء في لافتة: "دعونا نتوحد لتحرير مسلمي اليوغور".

وكتب على لافتة أخرى: "حرروا شرق تركمنستان" وهو المصطلح الذي يستخدمه الانفصاليون اليوغور لمنطقتهم.

وتتزايد الدعوات في إندونيسيا على الحكومة لممارسة ضغوط على الصين على خلفية ما يتردد بشأن وقوع انتهاكات حقوقية ضد الويغور.

وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة ذكرت في أغسطس الماضي أن مليونا من "الويغور" محتجزون في "معسكر اعتقال ضخم".

وتسعى الصين منذ عقود لقمع المشاعر المناهضة للاستقلال في إقليم شينجيانج، الذي يضم ملايين المسلمين.

واستدعت الخارجية الإندونيسية يوم الاثنين الماضي السفير الصيني لدى جاكرتا حيث أعربت عن مخاوفها بشأن قضية. "الويغور".