مسيرات العودة الفلسطينية تتواصل بجمعة "الوفاء لأبطال المقاومة"

غزة- (د ب أ):

تواصل مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار من جانب الفلسطينيين، فعالياتها للجمعة ال39 على التوالي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل .

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة في بيان على فعاليات اليوم جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة"، تأكيدًا لـ "التفافنا حول شعبنا بالضفة الغربية المحتلة وهم ينتفضون ويقاومون ويتصدون لجرائم الاحتلال الإسرائيلي"،بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا).

وطالبت الهيئة الجماهير الفلسطينية بـ "تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال، والتصدي للهجمة الصهيونية المتواصلة على الضفة، وتحويل أماكن وجود الاحتلال والمستوطنين، إلى ساحات اشتباك مفتوحة، كي يبقى في حالة استنزاف دائم".

وشددت الهيئة على أن "مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي، وهي اليوم أقوى وأشد ولن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها".

وأدت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة منذ انطلاقها في الثلاثين من آذار/مارس الماضي إلى مقتل 239 فلسطينيا، من بينهم 44 طفلا و5 سيدات، وجرح 25700.