مطار جاتويك البريطاني يعلن تشغيل عدد محدود من الرحلات اليوم

لندن - (د ب أ):

أعلن مطار جاتويك في لندن أنه يعمل مع شركات الطيران ومراقبة الحركة الجوية لتوفير عدد محدود من الرحلات الجوية صباح اليوم الجمعة.

وتم إغلاق المطار، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما لمدة 30 ساعة بسبب رصد عدة طائرات مسيّرة مساء الأربعاء، مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.

وكان كريس وودرووف، كبير مسؤولي التشغيل في مطار جاتويك، قال يوم الخميس: "نحن نعمل على خطط طوارئ دون أي رحلات جوية غدا."

وأضاف أنه يأسف بشدة للمسافرين البالغ عددهم 120 ألف مسافر الذين تعطلت رحلاتهم بسبب ما أسماه "النشاط الإجرامي".

وانضم خبراء عسكريون إلى وحدات الشرطة - بما في ذلك القناصة وطائرة مروحية يوم الخميس - في البحث عن مشغلي الطائرات المسيرة، ولكن دون أن تكلل محاولاتهم بالنجاح.