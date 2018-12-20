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    تحت تهديد السلاح.. سطو مُسلح على صيدلية لسرقة مخدرات في أمريكا (فيديو)

    01:59 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    تحت تهديد السلاح.. سطو مُسلح على صيدلية لسرقة مخدرات في أمريكا (فيديو)

    صورة من محتوي الفيديو

    القاهرة- (مصراوي):

    سجّلت كاميرات المُراقبة بولاية جورجيا الأمريكية عملية سطو مُسلّح لصيدلية والاعتداء على موظّفة تعمل بها وإجبارها على فتح خزنة الأدوية لسرقة كمية من المخدرات، تحت التهديد السلاح.

    بحسب اللقطات المُسجّلة في مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اقتحم 3 أشخاص مُلثّمين صيدلية بولاية جورجيا، واعتدوا بالضرب على الموظّفة التي كانت متواجدة لحظة دخولهم، حينما حاولت أن تلوذ بالفرار، وقاموا بسحلها وجرّها لإجبارها على الدخول مُجددًا وفتح خزنة الأدوية الني نهبو كل ما بداخلها في "شوال" كبير.

    تقول السلطات إن اللصوص سرقوا كمية كبيرة من المخدرات، وهربوا في سيارة سوداء من طراز "فورد توروس" تحمل شارات مزيفة.

    وتُطلب السلطات أي شخص لديه معلومات عن مكان المُشتبه بهم الثلاثة سرعة الاتصال بالشرطة.

    ولاية جورجيا سرقة مخدرات أمريكا سرقة تحت التهديد السلاح

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