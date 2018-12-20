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    نتنياهو: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على إسرائيل

    12:03 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    نتنياهو: انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على إسرائيل

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    تل أبيب - (د ب أ):

    أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على إسرائيل.

    ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الخميس عنه القول :"إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها على الساحة السورية حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية منها".

    وكشف عن أن "الإدارة الأمريكية أطلعته مسبقا على قرار الانسحاب"، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته أوضحا له أن "لديهما وسائل أخرى للتأثير في سوريا".

    من جانبه، قال وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس أن إسرائيل "قوة عظمى إقليمية، ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها بشأن سورية حتى بعد الانسحاب الأمريكي منها".

    وحذر كاتس من محاولات "خلق ممر شيعي بين طهران ودمشق"، مؤكدا أن "إسرائيل ستعمل بصورة عملياتية لمنع اقتراب إيران من الحدود الإسرائيلية".

    كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا بدء سحب قوات بلاده من سوريا، وقال :"بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن".

    بنيامين نتنياهو القوات الأمريكية سوريا إسرائيل

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