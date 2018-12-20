العالم في صور: آلات حفر الاحتلال تنقب عن الأنفاق على حدود لبنان.. والصادق المهدي يخطب في أنصاره
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من استمرار آلات الحفر التابعة للاحتلال الإسرائيلي التنقيب عن أنفاق حزب الله على حدود لبنان، وخطاب الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم حزب الأمة المعارض في مؤيديه.
الخبر التالى:الجارديان ترد على ترامب.. هل انتهى داعش في سوريا حقًا؟
الأخبار المتعلقة
-
فتح: أي صيغة حل للقضية الفلسطينية لن تتم دون موافقة القيادة
-
نتنياهو بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا: ترامب أبلغني قبل القرار
-
هل تُقنع إسرائيل المجتمع الدولي بـ"حرب في لبنان"؟
-
إسرائيليون يحملون روث البقر أمام منزل وزير المالية: "هذه رائحتك"
-
السلطة الفلسطينية تساند عائلات هدمت إسرائيل منازلهم في الضفة الغربية
-
رئيس الاتحاد اليهودى بنيويورك: نرغب في التقيؤ من تصرفات حكومة الاحتلال
-
69
-
46
-
39
-
37
-
37
-
36
-
36
-
29
-
26
-
22