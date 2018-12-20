العالم في صور: آلات حفر الاحتلال تنقب عن الأنفاق على حدود لبنان.. والصادق المهدي يخطب في أنصاره

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من استمرار آلات الحفر التابعة للاحتلال الإسرائيلي التنقيب عن أنفاق حزب الله على حدود لبنان، وخطاب الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني السابق وزعيم حزب الأمة المعارض في مؤيديه.