أمريكا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
واشنطن - (أ ش أ)
فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو بسبب ماتردد عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2016 .
وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الانجليزية ان وزارة الخزانة الامريكية أوضحت - فى بيان - ان العقوبات الامريكية الجديدة تشمل اشخاصا ومؤسسات روسية تورطوا فى التدخل فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة مشيرة الى ان واشنطن قررت ايضا رفع العقوبات المفروضة على 3 شركات روسية .
وتابع البيان الامريكى يقول " ان العقوبات الجديدة تشمل 15 مسئولا بوكالة المخابرات العسكرية الروسية وانها تأتى ردا على تجاهل روسيا للاعتبارات والاعراف الدولية ".
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