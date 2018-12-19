أمريكا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

واشنطن - (أ ش أ)

فرضت الولايات المتحدة اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو بسبب ماتردد عن تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية الامريكية لعام 2016 .

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته باللغة الانجليزية ان وزارة الخزانة الامريكية أوضحت - فى بيان - ان العقوبات الامريكية الجديدة تشمل اشخاصا ومؤسسات روسية تورطوا فى التدخل فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة مشيرة الى ان واشنطن قررت ايضا رفع العقوبات المفروضة على 3 شركات روسية .

وتابع البيان الامريكى يقول " ان العقوبات الجديدة تشمل 15 مسئولا بوكالة المخابرات العسكرية الروسية وانها تأتى ردا على تجاهل روسيا للاعتبارات والاعراف الدولية ".