بعد سحب القوات.. إجلاء موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة

القاهرة - مصراوي

نقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مسئول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تقوم بإجلاء كل موظفي وزارة الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، وذلك بعد القرار بسحب القوات الأمريكية.

وأضاف المسئول للوكالة إن واشنطن تعتزم سحب القوات من سوريا ومن المتوقع أن يكون الإطار الزمني لسحب القوات بين 60 و100 يوم.

وذكرت رويترز أن المسئول أشار إلى أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة.

وأضاف المسئول الذي لم تكشف رويترز هويته: "كل شيء حدث بعد ذلك هو في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تلك المكالمة".

وأعلن البيت الأبيض عن بدء عملية سحب القوات الأمريكية من سوريا بشكل سريع وفوري، ضمن مرحلة جديدة من الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الانتصارات على داعش في سوريا "لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".

من جانبها اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) المدعومة من أمريكا، أن قرار ترامب بالانسحاب "طعنة في الظهر وخيانة لدماء الآلاف الذين قتلوا في مواجهات مع تنظيم داعش".