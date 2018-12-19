عضو بارز بالشيوخ الأمريكي: انسحاب قواتنا من سوريا انتصار للأسد

القاهرة - مصراوي

اعتبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام، الأربعاء، قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا "خطأ"، وسيكون انتصار لإيران وبشار الأسد.

وقال الجمهوري جراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قرار واشنطن بسحب قواتها من سوريا في هذا التوقيت سيكون "انتصارا كبيرا لتنظيم داعش وإيران وبشار الأسد وروسيا. أخشى أن يؤدي ذلك إلى عواقب مدمرة على أمتنا والمنطقة والعالم بأسره".

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة بدأت في مرحلة جديدة في حربها ضد تنظيم داعش في سوريا، وبدأت في سحب قواتها التي كانت تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية في شمالي سوريا.

كما أضاف جراهام في بيانه حول الانسحاب: "سيزيد من صعوبة الاستعانة بشركاء في المستقبل للتصدي للإسلام الراديكالي. وستعتبر إيران وغيرها من الأطراف الشريرة ذلك دلالة على الضعف الأمريكي في الجهود الرامية لاحتواء النفوذ الإيراني".

من جانبها اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) القرار الأمريكي "خنجر في الظهر"، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وقبل الإعلان الرسمي من البيت الأبيض بقرار الانسحاب، فإن قيادات كردية اعتبرت القرار "خيانة لدماء آلاف المقاتلين التي نزفت لقتال تنظيم داعش".

وخلال إعلان الانسحاب من سوريا رسميًا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الانتصارات على داعش في سوريا "لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".