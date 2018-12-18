بريطانيا: وضع 3500 جندي في حالة استعداد حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

لندن (د ب أ)

قال وزير الدفاع البريطاني جافين ويليامسون اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستضع 3500 جندي في حالة استعداد من أجل خطط الطوارئ حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في مارس المقبل.

وكان ويليامسون يرد على سؤال فى البرلمان عما إذا كان قد تلقي طلبات مساعدة من وزارات أخرى بالحكومة في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وذكر للمشرعين "لم نتلق حتى الآن طلبات رسمية من أي وزارة بالحكومة، لكننا نقوم بوضع خطط طوارئ".

وأضاف "ما سنقوم به هو وضع 3500 جندي في حالة استعداد، من بينهم جنود نظاميون وجنود احتياط، من أجل دعم أي وزارة بالحكومة في أي طوارئ قد تواجهها".