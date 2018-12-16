السعودية: قصر العمل في 41 نشاطاً بـ"المدينة" على المواطنين

الرياض - (أ ش أ):

أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قصر العمل في 41 نشاطاً ، ومهنةً في القطاع السياحي ، والقطاع "غير الربحي " والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى أوردت النبأ اليوم الأحد أن قرار التوطين يأتى بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين "منطقة المدينة المنورة " ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، والأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية "للتوطين" .

وأكدت الوزارة أن المهن والأنشطة شملت المراكز والأسواق التجارية المغلقة و"المولات"، وموظفي الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية "الموطنة" .

وشددت على الالتزام بقرارات "التأنيث" فيما يخص الأنشطة والمحال والمهن التي صدرت قرارات ب"تأنيثها"، مع الالتزام بشروط عمل المرأة لدى تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.