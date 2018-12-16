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    حول العالم في 24 ساعة: ترامب يعلن استقالة وزير الداخلية الأمريكي

    01:00 ص الأحد 16 ديسمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: ترامب يعلن استقالة وزير الداخلية الأمريكي

    ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها استقالة وزير الداخلية الأمريكي، وإدانة الأردن لقرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، واعتراف البيت الأبيض باستمرار قانون أوباما كير.

    وزير الداخلية الأمريكي الأردن أستراليا القدس المحتلة ترامب إسرائيل

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