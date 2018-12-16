حول العالم في 24 ساعة: ترامب يعلن استقالة وزير الداخلية الأمريكي
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم السبت عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها استقالة وزير الداخلية الأمريكي، وإدانة الأردن لقرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، واعتراف البيت الأبيض باستمرار قانون أوباما كير.
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