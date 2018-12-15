الأردن يدين قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

عمان (أ ش أ)

أدان الأردن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "بترا" إن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضح البيان أن القرار الأسترالي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل، الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.