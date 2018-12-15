وزير خارجية البحرين تعليقًا على أمير قطر: يدعو للحوار ولا يحضر قمة الرياض

القاهرة - مصراوي:

قال الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني، إن قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تعليق على الكلمة التي ألقاها الشيخ تميم بن حمد في منتدى الدوحة، السبت.

وكتب الوزير البحريني على صفحته بتويتر: "قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر. وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون".

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد دعا أطراف أزمة الخليج إلى التوصل إلى حل عبر الحوار "القائم على الاحترام المتبادل".

وطالب الأمير بإنهاء المقاطعة المفروضة على بلاده، وقال، في كلمة افتتاحية بمؤتمر "منتدى الدوحة": إن "موقف قطر لم يتغير في مسألة حل أزمة الخليج، "برفع الحصار وحل الخلافات بالحوار القائم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأضاف أن مسألة التعايش وحسن الجوار بين الدول منفصلة عن أية قضايا أخرى.