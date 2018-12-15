عضو بالكنيست: مظاهرات السترات الصفراء "سخيفة"

كتبت - بسمة باهر:

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلى عنات باركو، السبت، مظاهرات السترات الصفراء التي خرجت في دولة الاحتلال أمس الجمعة، وصفا إياها بـ"السخيفة" وأن القائمين عليها "سارقين أفكار".

ونقل موقع "واللا" العبري، عن باركو قوله خلال حدث ثقافي في مدينه بئر سبع، إن "أي شخص يعتقد أن الحكومة يمكن تغييرها بشكل ليس عن طريق صناديق الاقتراع وبكل أنواع المظاهرات السخيفة أو سرقة الأفكار وتحويلها إلى أفكار ذات صلة بإسرائيل، فهو شخص يهذي ومهلوس".

تظاهر المئات يوم الجمعة مرتدين السترات الصفراء في شوارع مدينة تل أبيب في إسرائيل احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك على غرار حركة هزت فرنسا في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يرتدون سترات باللون الأصفر، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية ،ويمسكون مكبرات الصوت ولوحات ارشادية في شارع مركزي في المدينة الساحلية.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت الإخباري إن المتظاهرين أرادوا إنهاء الاحتكارات الاقتصادية التي يقولون إنها تسبب ارتفاع الأسعار وتثقل كاهل جميع الإسرائيليين.