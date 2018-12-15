من هو كبير موظفي البيت الأبيض الجديد؟

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه اختار ميك مولفاني، مدير الميزانية، لشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفًا لجون كيلي، الذي سيترك منصبه بعد أسبوعين.

كان ترامب قد أعلن منذ أيام أن كيلي، 68 عاما، كبير موظفي البيت الأبيض وأحد أقرب مستشاريه سيغادر منصبه في نهاية العام، في استقالة أخرى لمسؤول رفيع في إدارة ترامب وسط تنامي الضغوطات التي يشكلها التحقيق الروسي الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر.

كانت الإشارات متوجهة في أعقاب إعلان مغادرة كيلي إلى نحو 12 مسؤولا ابرزهم نيك آيرز، مساعد نائب الرئيس مايك بنس، الذي أعلن الأسبوع الماضي استقالته من منصبه، وأيضا جاريد كوشنر، صهر ترامب، ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط.

ترى صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قام باختيار آمن للإدارة الجمهورية، لاسيما وأن مولفاني شخصية محافظة وكان عضو في الكونجرس عن ولاية كارولينا الجنوبية، ما جعله يفهم كيف تجري الأمور داخل الهيئة التشريعية، وهذا أكثر ما يحتاجه الرئيس الأمريكي حاليًا نظرًا لحصول الديمقراطيين على أغلبية في مجلس النواب، وكثرة الأقاويل عن تخطيطهم لعزله.

كعادته، أعلن ترامب عن الأمر عبر تغريدة على موقع تويتر، ثم كتب في وقت لاحق من يوم الجمعة "أراد كثيرون أن يشغلون منصب كبير موظفي البيت الأبيض. أعتقد أن ميك مولفاني سيكون عظيمًا".

أعاد مولفاني نشر تغريدة ترامب، وكتب مُعلقًا عليها: "أنه شرف كبير. أتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي وباقي الفريق. 2019 سيكون عامًا عظيمًا".

وتوقع السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، أن يتمكن مولفاني من تحسين العلاقات بين ترامب والديمقراطيين، ووصفه بـ"صانع السلام".

من هو ميك مولفاني؟

مولفاني سياسي جمهوري، من أصول أيرلندية، تجمعه علاقة قوية بالرئيس الأمريكي. عمل كبير موظفي البيت الأبيض الجديد في المحاماة منذ عام 1992 حتى 1997، ثم انتقل إلى العمل في العقارات مع عائلته، إذ كان والده وجده يعملون في تطوير وبيع العقارات.

وصل إلى مجلس الشيوخ في 2010، ليصبح أول جمهوري منذ عام 1883 يُمثل ولاية كارولينا الجنوبية في الكونجرس.

رشحه ترامب في ديسمبر 2016 ليشغل منصب مدير الميزانية في البيت الأبيض، وهذا القرار صدّق عليه الكونجرس.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه انتقد طريقة انفاق الأموال وتوزيع الميزانية خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

ما دور كبير موظفي البيت الأبيض؟

يعد منصب كبير موظفي البيت الأبيض الأعلى رتبة في البيت الأبيض، خاصة وأنه يتولى رئاسة المكتب التنفيذي للولايات المتحدة، ويصبح أقرب شخص إلى الرئيس وأهم مساعديه.

لا يحتاج الرئيس الأمريكي إلى تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على من يشغل هذا المنصب كما يجرى مع كل المناصب الرفعية في الإدارة الأمريكية.

يقوم كبير موظفي البيت الأبيض بالعديد من المهام الإدارية والاستشارية، فعلاوة على مناقشة الرئيس وتقديم المشورات له في كل الشؤون، الداخلية والخارجية، يتولى مسؤولية حماية مصالح الرئيس، والتفاوض مع الكونجرس والعاملين في السلطة التنفيذية.

ويتولى كبير موظفي البيت الأبيض المسؤول عن اختيار الموظفين الرئيسيين في المكتب البيضاوي ومن ثم الإشراف عليهم، وكذلك يُدير ويتحكم في المعلومات التي يتسلمها البيت الأبيض.