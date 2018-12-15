احتجاجات فرنسا: الشرطة تعتقل 21 شخصًا

القاهرة- (مصراوي):

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 21 شخصًا في العاصمة باريس قبل بدء الاحتجاجات المعروفة باسم حركة "السترات الصفراء"، حسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

جرت تعبئة الآلاف من قوات الشرطة والدرك الفرنسية اليوم السبت للأسبوع الخامس على التوالي للتعامل مع احتجاجات متوقعة لحركة السترات الصفراء.

وقال قائد شرطة باريس ميشال دلبيش إن الإجراءت الشرطية ستكون مثل الأسبوع الماضي، حيث سيجري تنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق للأشخاص والسيارات قبل الاحتجاجات وستتعامل وحدات متنقلة من شرطة مكافحة الشغب مع أي اندلاع للفوضى.

وتشهد العاصمة الفرنسية احتجاجات من قبل الحركة التي سميت بالسترات الصفراء لارتدائها من قبل المحتجين لتصبح رمزا لها. وتحولت هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

كان المحتجون في بادئ الأمر يطالبون بإلغاء زيادات كانت مزمعة على ضرائب البنزين والديزل، لكن لم يشعروا بالرضا عندما تدخلت الحكومة لعلاج الأمر بعد أكثر من أسبوعين.

وشهدت احتجاجات الأسبوع الماضي اعتقال أكثر من 1700 شخص في أنحاء البلاد، وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد المصابين تجاوز المئتين. ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في بوردو وتولوز وكذلك في باريس.