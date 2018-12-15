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    مقتل وإصابة 5 رجال شرطة بانفجار جنوب الموصل

    10:48 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    مقتل وإصابة 5 رجال شرطة بانفجار جنوب الموصل

    أرشيفية

    الموصل- (د ب أ):

    أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت بمقتل اثنين من عناصر الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار جنوب الموصل، 400كم شمال بغداد.

    وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقل عناصر الشرطة إلى عملهم قرب قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة، 60 كم جنوب الموصل".

    وأشار إلى أنه"تم تسليم جثتي القتيلين للطب العدلي ونقل المصابين إلى مستشفى الناحية".

    ومازالت مناطق محافظة نينوى، وخاصة المجاورة للحدود مع سورية، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، وتقوم بزرع العبوات الناسفة وتفجير السيارات المفخخة، رغم إعلان الانتصار عسكريا على تنظيم داعش العام الماضي.

    نينوى الشرطة العراقية العراق عبوة ناسفة سيارة شرطة

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