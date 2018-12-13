حلف الناتو يعلن عن دعمه لأوكرانيا بتوفير منظومات اتصال آمنة

بروكسل (د ب أ)

ذكر حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الخميس، أنه سيوفر بحلول نهاية العام الجاري معدات اتصالات عسكرية غير قابلة للتنصت للقوات المسلحة الأوكرانية.

أعلن ذلك الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو اليوم الخميس في بروكسل.

ووفقا لدوائر من الحلف فإن الدعم الأطلسي لا يرتبط بصورة مباشرة بتفاقم الصراع مؤخرا بين أوكرانيا وروسيا.

وأضافت هذه الدوائر أن هذا الأمر كان مرتبا منذ وقت طويل وسيتم تمويله من خلال صندوق ائتماني بين الناتو وأوكرانيا.

وطالب بوروشينكو خلال اللقاء مرارا برد سريع من قبل الناتو على الاعتداء الروسي على السفن البحرية الأوكرانية.

كان حرس السواحل الروسي تصدى بصورة عنيفة نهاية نوفمبر الماضي لزورقي دورية وسفينة جر على الطريق البحري عند مضيق كيرتش خلال توجهها إلى بحر أزوف، واحتجز هذه القطع البحرية بطواقمها.

وقال بوروشينكو إن روسيا بسلوكها هذا تجاوزت الخطوط الحمراء.

وسلم بروشينكو إلى ستولتنبيرج قائمة بالجهات العسكرية والاستخباراتية الروسية التي شاركت وفق معلوماته في الاعتداء والتي يتمنى أن يتم فرض عقوبات بحقها.

وأعرب بروشينكو عن رغبته في إجراء تبادل منتظم للمعلومات بشأن الوضع في البحر الأسود والمنطقة بكاملها.

من جانبه لم يعلق ستولتنبيرج على هذا الأمر ، إلا أنه أشار إلى أن الحلف وسع من تواجده في منطقة البحر الأسود خلال الأعوام الماضية.