استشهاد شاب فلسطيني في رام الله بزعم تنفيذه عملية دهس

رام الله (أ ش أ)

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بزعم تنفيذه عملية دهس في البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالي.

ووفقا لشهود عيان، فإن ما جرى هو حادث سير عادي، حيث فوجئ المواطن بالجنود، وحاول الابتعاد عنهم، فلمس أحدهم، وفتح الجنود النار عليه بغزارة.

وتدور مواجهات في هذه اللحظة في البيرة عقب استشهاد الشاب، وأطلق الجنود النار على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس واعتقال فتى.

وشكلت محافظة رام الله والبيرة غرفة طورائ، وذلك جراء الاقتحامات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المحافظة.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن محافظة رام الله أعلنت تشكيل غرفة طورائ، ونشر التليفزيون رقم هاتف تابعا للمحافظة للاتصال عليه للطوارئ.

فيما أكدت وزارة الصحة استمرار جاهزيتها العالية لأي طارئ، مشيرة إلى أن طواقمها الطبية والفنية والإدارية في كافة المستشفيات الحكومية على أهبة الاستعداد.

وقال جواد عواد وزير الصحة - في بيان - "لم نعلن حالة الطوارئ، لكننا جاهزون لأي طارئ، حيث قمت بإصدار التعليمات بالجاهزية، في كافة المشافي الحكومية، والعمل على تزويدها بكميات إضافية من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود".

وتابع أن الوزارة على أتم الاستعداد الفني بما يتعلق ببنوك الدم، وتوفر وحدات الدم من الزمر المختلفة، وكالمعتاد.

وأكد عواد جاهزية الطواقم الطبية في غرف العمليات الجراحية، وأقسام الطوارئ، مشيراً الى أنها تعمل على مدار 24 ساعة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مساء أمس بقوات كبيرة، مدينة البيرة ونصبت الحواجز كما حاصرت عمارة سكنية، ولا تزال قوات الاحتلال تمارس جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.