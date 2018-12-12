الحكم اليوم بحق محامي ترامب السابق كوهين في نيويورك

نيويورك - (د ب أ):

يصدر قاضي في نيويورك اليوم الأربعاء الحكم بحق مايكل كوهين،المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية، ودفع أموال لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات مع ترامب، والكذب أمام الكونجرس.

ويطالب ممثلو الادعاء بتوقيع "عقوبة سجن لمدة طويلة " على كوهين ، ولكن روبرت مولر ، وهو المستشار القانوني الخاص الذي يحقق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، يطلب الرأفة في الحكم.

واعترف كوهين بدفع الأموال للمرأتين مقابل صمتهما بشأن ما قالتا إنها علاقات حميمة مع ترامب قبل انتخابات 2016 .

كما اعترف في أغسطس بارتكاب انتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية لترامب وأيضا بجرائم ضريبية.

كما يصدر الحكم بحق كوهين في الوقت نفسه فيما يتعلق بتهم الكذب على الكونجرس ، وقال مولر إنه كان متعاونا وقدم معلومات قيمة خلال التحقيق معه.

واعترف كوهين أمام مولر خلال تحقيقات في نوفمبر الماضي قائلا إنه أدلى ببيانات كاذبة أمام لجنة في الكونجرس حول خطط لبناء فندق يحمل اسم برج ترامب في موسكو.

كما قال مولر فى مذكرة له إن كوهين أدلى بمعلومات بشأن اتصالاته مع "مهتمين روس" خلال الحملة الانتخابية ومحاولات أخرى من روسيا للتواصل مع حملة ترامب.

وأشار مولر إلى أن أي عقوبة تصدر بحق كوهين في قضية التدخل الروسي لابد أن يقضيها بشكل متزامن مع أي عقوبة أخرى تصدر بحقه في نيويورك.

وقال كوهين ذات يوم إنه سوف يفدي ترامب.ومع ذلك ، اختلف الاثنان هذا العام، حيث وصف ترامب كوهين بأنه "ضعيف"و"شخص لايتمتع بذكاء حاد"يكذب من أجل تفادي حكم بالسجن.

وتبدأ جلسة النطق بالحكم اليوم الساعة 1100 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش).