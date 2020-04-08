مؤشر مصراوي| تضاعف إصابات كورونا بـ8 دول عربية في أول أسبوع من أبريل

رصد- أشرف جهاد وعصام خضيري:

سجلت الدول العربية 1248 إصابة بفيروس كورونا المُستجد يوم أمس فقط، ليرتفع إجمالي الإصابات في الوطن العربي لـ16302 إصابة مؤكدة.

ووفقا لأرقام أمس 7 أبريل، حافظت الدول الخليجية الثلاثة السعودية والإمارات وقطر، على تصدرها الإصابات عربيا، فيما اقتربت مصر من إزاحة الجزائر من المركز الرابع بعد تقلص الفارق بين الإصابات في البلدين لـ18 حالة فقط.

وتصدرت الإمارات معدل الإصابات اليومي في الدول العربية الثلاثاء، بعد تسجيها زيادة كبيرة بلغت 283 حالة في 24 ساعة فقط، فيما جاءت قطر ثانية بـ 225 حالة. ورغم تصدرها المؤشر العام للإصابات العربية إلا أن السعودية جاءت ثالثة في معدل الإصابة اليومي أمس بـ190 حالة.

وواصل معدل الإصابات اليومي طفرته الملحوظة في شهر إبريل الجاري في مصر والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر والمغرب وقطر، وتضاعفت الإصابات في هذه البلدان خلال أول 7 أيام منه فقط.

وفي 29 يناير، ظهر المرض في الإمارات كأول دولة عربية، وانتشر في المنطقة كلها ما عدا دولتي اليمن وجزر القمر الخاليتين من الفيروس.

وينشر مصراوي يوميًا مُخططًا زمنيًا لتفشي الفيروس في الدول العربية، ومعدل الزيادة اليومية في الإصابات، وذلك وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة بالمنطقة العربية.

ويمكنك عبر مؤشر مصراوي التالي، الاطلاع على الخريطة الزمنية لإصابات كورونا كل يوم، وترتيب الدول الأعلى والأقل تسجيلا، لمتابعة التغييرات التي تحدث يوميا منذ يناير الماضي في الوطن العربي.