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بأيد مصرية وشراكة إماراتية.. الوزير: ميناء سفاجا تحول من صحراء إلى صرح عملاق

كتب : داليا الظنيني

09:42 م 09/06/2026

كامل الوزير

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أعرب وزير النقل عن طموحه الكبير في رؤية وتيرة العمل تتسارع لافتتاح وتشغيل شبكة أوسع من المحطات، والمواني، والطرق، والمحاور التنموية في مختلف المحافظات المصرية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتحديث قطاع النقل بالكامل، حيث يشكل النقل البحري، والمواني الجافة، والمراكز اللوجستية الركائز الأساسية لهذه الرؤية التنموية.

من صحراء جرداء إلى صرح بحري عملاق

وأشار الفريق كامل الوزير خلال تصريحاته للإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى حجم الإنجاز الذي تحقق في الميناء، واصفًا التحول الشامل بأن الموقع كان مجرد مساحة صحراوية قاحلة قبل عامين ونصف فقط، وبفضل وعزيمة الأيدي العاملة المصرية تحول اليوم إلى مشروع "ميناء سفاجا 2" العملاق، موضحًا أن رصيف الميناء يمتد بطول 1100 متر كبنية تحتية متكاملة تم تشييدها وتنفيذها بالكامل بواسطة شركة مصرية متخصصة في هذا المجال.

الأوناش الحديثة والممر اللوجيستي العالمي

وذكر أن وصول وتشغيل الأوناش العملاقة يمثل الخطوة الأساسية لاكتمال منظومة العمل والتشغيل الفعلي داخل الميناء، لافتًا إلى أن ميناء سفاجا 2 يعد نقطة الانطلاق الحقيقية لتأسيس ممر لوجيستي عالمي يربط بين (سفاجا - قنا - القاهرة - الإسكندرية)، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية عبر الأراضي المصرية.

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أحمد موسى ميناء سفاجا كامل الوزير

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