طالب المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتحرك عاجل لمكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني، أثناء الامتحانات.

وشدد في بيان أصدره اليوم، على أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حقيقي يهدد الثقة في منظومة التعليم بأكملها، ويضع الطلاب المجتهدين في موقف غير عادل، مطالبًا بضرورة الإعلان عن خطة واضحة ومحددة قبل امتحانات الثانوية العامة، بما يضمن امتحانات نزيهة وآمنة، خاصة أن حماية مستقبل الطلاب مسؤولية وطنية مشتركة.

الغش الإلكتروني يتطلب مواجهة من جميع أجهزة الدولة



وقال النائب إنه في ظل تكرار وقائع تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات الغش الإلكتروني، على تطبيق “تليجرام”، لم يعد ممكنًا تأجيل مواجهة هذه الأزمة، مضيفًا: "الأمر أصبح يتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا على مستوى الدولة بكامل أجهزتها التعليمية والأمنية والتقنية، قبل بدء امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها محطة مصيرية في مستقبل الطلاب.

وطالب النائب باتخاذ 5 إجراءات ضرورية لمواجهة هذه الأزمة هي:

1. تفعيل الرقابة الإلكترونية الاستباقية عبر فرق متخصصة لرصد وإغلاق جروبات الغش على “تليجرام” ووسائل التواصل فور إنشائها.

2. تشديد العقوبات القانونية على القائمين على إدارة أو نشر أسئلة الامتحانات المتداولة، وتغليظها لتصبح رادعة بالفعل.

3. تأمين منظومة الامتحانات رقميًا من خلال تطوير آليات طباعة ونقل الأسئلة باستخدام تقنيات تشفير حديثة تقلل فرص التسريب.

4. تخصيص خط ساخن فوري وسريع الاستجابة للإبلاغ عن أي محاولات غش إلكتروني أثناء الامتحانات، مع ضمان السرية الكاملة للمبلغين.

5. توسيع حملات التوعية داخل المدارس وأولياء الأمور بخطورة الغش الإلكتروني وآثاره التربوية والمجتمعية، وربطه بثقافة احترام القانون.