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إذاعة القرآن الكريم تنفي وقف القارئ أحمد نعينع وتؤكد: رمز من رموز التلاوة المصرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:24 م 09/06/2026

أحمد نعينع

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نفت إذاعة القرآن الكريم، جملة وتفصيلا ما تم تداوله من أخبار على بعض المواقع والمنصات بشأن وقف اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين القارئ أحمد أحمد نعينع شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.

الإذاعة: الأنباء المتداولة عن وقف أحمد نعينع عارية تمامًا من الصحة

وأكدت إذاعة القرآن الكريم، بشكل قاطع أن هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، وأنها تعتز بفضيلته كرمز من رموز المدرسة المصرية الفريدة في تلاوة القرآن الكريم، وقارئ ينتمي إلى الجيل الذهبي، الأكثر إتقاناً واتباعا لقواعد وأصول التلاوة.

وأهابت الإذاعة بجميع وسائل الإعلام والجمهور ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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أحمد نعينع إذاعة القرآن الكريم القراء

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