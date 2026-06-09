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محافظ الجيزة يبحث تسوية مديونيات سوق الجملة بأكتوبر لضمان انتظام العمل وتعزيز الخدمات

كتب : محمد ممدوح

12:22 م 09/06/2026

الدكتور أحمد الأنصاري

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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر، لمتابعة الموقفين المالي والإداري للسوق، وبحث عدد من الملفات المتعلقة بسير العمل وآليات تطويره، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

تسوية المديونيات أولوية لضمان استمرارية العمل بسوق الجملة

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها سوق الجملة للخضروات والفاكهة، باعتباره أحد الركائز الأساسية في منظومة تداول السلع، ودوره المحوري في تحقيق التوازن السعري وتوفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشهد الاجتماع مناقشة إجراءات طرح عدد من الوحدات الشاغرة بالسوق من خلال المزاد العلني، إلى جانب استعراض المقترحات المقدمة لزيادة موارد الجهاز التنفيذي للسوق، ومتابعة موقف المرافق والخدمات المقدمة للمتعاملين والمترددين عليه.

ووجّه المحافظ بضرورة الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة والمساحات الفضاء داخل السوق، بما يحقق تنمية الموارد المالية للمحافظة ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعظيم موارد سوق الجملة بأكتوبر والاستغلال الأمثل للأصول

كما ناقش مجلس الأمناء موقف المديونيات المتعلقة بالسوق وآليات التعامل معها بما يحقق الصالح العام ويضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث موقف الوحدات البيعية المسحوبة وإجراءات تجديد تراخيص الإشغال، في إطار جهود المحافظة لإحكام الانضباط داخل السوق وتعزيز العوائد المالية التي تسهم في تطوير الخدمات وتحسين مستوى الأداء.

حضر الاجتماع كل من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والسيد علي عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجملة.

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الخضروات والفاكهة السادس من أكتوبر سوق الجملة محافظ الجيزة

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