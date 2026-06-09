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وزيرا التموين والزراعة ورئيس "مستقبل مصر" يبحثون تعزيز التكامل بمنظومة الأمن الغذائي

كتب : محمد سامي

11:31 ص 09/06/2026

وزيرا التموين والزراعة

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عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا بحضور الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمتابعة الجهود المبذولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة منظومة تداول السلع الاستراتيجية.

اجتماع لمتابعة ملف توريد القمح المحلي

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات ملف توريدات القمح المحلي من المزارعين، بما يدعم استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التخزين، والنقل للسلع الأساسية، باستخدام أحدث النظم، إلى جانب مناقشة آليات دعم المزارعين وتحسين كفاءة عمليات التسويق الزراعي، وبما يسهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في مختلف الظروف.

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وزير التموين وزير الزراعة جهاز مستقبل مصر توريد القمح المحلي

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