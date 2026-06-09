تناولت برامج التوك شو، مساء الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:



نادر نور الدين: انخفاض أسعار البيض سببه تراجع الاستهلاك الصيفي وزيادة الإنتاج

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تراجع أسعار البيض في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط بما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، بل يعود إلى عوامل موسمية واقتصادية واضحة تتعلق بنمط الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلي.

أحمد موسى: اللي بيقول الناس هتشتري مخدرات بالدعم النقدي ما قرأش كويس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أحد المسؤولين خرج يهاجم الدعم النقدي، قائلاً إن الناس ستشتري به مخدرات، مشيراً إلى أن هذا الكلام صادر عن جهل وعدم قراءة.



شعبة الذهب: احتمال ارتفاع المعدن الأصفر في هذا الموعد بعد زوال الاضطرابات الحالية

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب محلياً ترتبط بالبورصة العالمية، وتتأثر بالمتغيرات السياسية والأمنية والأحداث الاقتصادية حول العالم.



الصحة: انخفاض المواليد لأقل من مليونى طفل سنويًا لأول مرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تراجع معدلات المواليد فى مصر يمثل تحولًا مهمًا فى مسار التنمية، موضحًا أن الهدف من السياسات السكانية لا يقتصر على خفض عدد السكان، بل يركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الدولة على توفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والسكن اللائق للمواطنين.

دلالات زيارة الرئيس الإريتري للقاهرة.. السفير صلاح حليمة يكشف أبعاد التقارب بين البلدين

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن زيارة الرئيس الإريتري إلى مصر تمثل حلقة جديدة في سلسلة من الزيارات المتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين القاهرة وأسمرة، سواء على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بملفات الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.