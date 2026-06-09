كشف الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظات الصعيد تعد الأكثر تأثرًا بموجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالمحافظات الساحلية، نظرًا لتسجيلها درجات حرارة أعلى خلال فصل الصيف.

وقال هاشم، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحاصيل الصيفية المزروعة في محافظات الصعيد، وعلى رأسها الذرة وقصب السكر وعدد من المحاصيل الحقلية الأخرى، تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في حال عدم الالتزام بالتوصيات الفنية الخاصة بالري والخدمة الزراعية.

وأضاف أن بعض محاصيل الفاكهة، مثل المانجو والعنب، قد تواجه مشكلات مرتبطة بموجات الحر، من بينها تساقط الثمار أو الإصابة بما يعرف بـ"لفحة الشمس"، وهو ما يؤثر على جودة الثمار ومظهرها التسويقي.

وأوضح أن مزارعي العنب في بعض المناطق يلجأون إلى استخدام شبكات التظليل ووسائل الحماية المختلفة للحد من تأثير أشعة الشمس المباشرة على الثمار، لا سيما خلال فترات الذروة الحرارية.

وأشار المدير التنفيذي لمركز معلومات المناخ إلى أن وزارة الزراعة لم ترصد حتى الآن أضرارًا واسعة النطاق أو خسائر كبيرة بالمحاصيل نتيجة موجات الحر الحالية، مرجعًا ذلك إلى التزام المزارعين بالتوصيات الفنية والإرشادات المناخية التي تصدرها الجهات المختصة بشكل دوري.

وأكد أن اختيار الأصناف المناسبة ومواعيد الزراعة الملائمة، إلى جانب تطبيق برامج الري والتسميد الموصى بها، يمثل أهم أدوات مواجهة التأثيرات السلبية لموجات الحر والتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، خاصة في محافظات الصعيد.