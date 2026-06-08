قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية لعام 2025 تكشف عن تحول مقلق في طبيعة جرائم الكراهية داخل إسبانيا، حيث تصدرت الدوافع العنصرية وكراهية الأجانب في إقليم إشبيلية، بالتزامن مع صعود ملحوظ لخطاب الإسلاموفوبيا على المستوى الوطني.

إشبيلية.. استقرار عددي وتغير في طبيعة الجرائم

أوضح "المرصد" في بيان له، أن مقاطعة إشبيلية سجلت 73 حادثة كراهية خلال عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2024 الذي شهد 74 حادثة فقط، إلا أن هذا الاستقرار العددي يخفي تحولًا نوعيًا في طبيعة الجرائم.

وأشار إلى أن القضايا ذات الطابع العنصري وكراهية الأجانب استحوذت على 32 واقعة، أي ما يقارب نصف إجمالي البلاغات، وهو ما يعكس تصاعدًا في هذا النمط من الجرائم داخل المقاطعة.

وأضاف أن إشبيلية جاءت في المرتبة السابعة على مستوى إسبانيا من حيث عدد جرائم الكراهية، بينما تصدرت مدريد القائمة بـ 367 حالة، تلتها برشلونة بـ 212 حالة، ثم فالنسيا بـ 206 حالات، فيما احتلت إشبيلية المرتبة الأولى داخل إقليم الأندلس.

تحركات أمنية وكشف ملابسات عدد من القضايا

أكد المرصد أن السلطات الأمنية في إشبيلية باشرت إجراءاتها بحق 17 شخصًا خلال عام 2025 على خلفية شبهات تتعلق بجرائم كراهية، شملت دوافع عنصرية، وتمييزًا على أساس الجنس، وازدراء الفقراء، إضافة إلى قضايا معاداة الغجر والاعتداء على المعتقدات الدينية ورهاب الإسلام.

ونجحت الأجهزة المختصة في كشف ملابسات 48 حادثة من أصل الوقائع المبلغ عنها، بعضها يعود لسنوات سابقة وتمت تسويته خلال العام الجاري.

ارتفاع حاد على المستوى الوطني في إسبانيا

على مستوى إسبانيا، أوضح المرصد أن عام 2025 شهد تسجيل 2417 جريمة كراهية، بزيادة بلغت 23.63% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في هذه الظاهرة.

وبيّن أن أبرز الارتفاعات جاءت في الجرائم المرتبطة برهاب الإسلام، والتمييز ضد ذوي الإعاقة، ومعاداة اليهود، مشيرًا إلى أن التهديدات والاعتداءات الجسدية والتحريض العلني على الكراهية من أكثر الأشكال شيوعًا، كما بلغت نسبة القضايا التي تم كشفها أمنيًا 65.66%، وفقًا للبيانات الرسمية.

مرصد الأزهر يحذر من تنامي خطاب الكراهية

اختتم مرصد الأزهر بيانه بالتأكيد على أن تصاعد جرائم الكراهية يمثل إنذارًا خطيرًا يستوجب التعامل معه بجدية، باعتباره انعكاسًا لخلل فكري وتربوي وقانوني يتطلب معالجته.

وشدد على أهمية التمييز بين حرية التعبير وخطاب التحريض، داعيًا إلى تعزيز قيم المواطنة والاحترام المتبادل وصون الكرامة الإنسانية، في مواجهة تنامي مظاهر العنصرية والإسلاموفوبيا في المجتمعات الأوروبية.

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