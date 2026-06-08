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رئيس الإصلاح الزراعي يتابع الزراعات الصيفية ويشدد على مواجهة التعديات بكفر الشيخ.

كتب : محمد ممدوح

06:04 م 08/06/2026

وزير الزراعة

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أجرى المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، زيارة ميدانية موسعة إلى مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن المتابعة المستمرة لسير العمل بالمديريات الزراعية وخدمة المزارعين والمنتفعين.

رافق الخطيب خلال الزيارة عدد من قيادات الهيئة ومدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من الجمعيات الزراعية التابعة لمنطقتي كفر الشيخ وبيلا، لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الصيفية، وفي مقدمتها محصول القطن، والاطمئنان على معدلات النمو وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

كما تابع المدير التنفيذي للهيئة توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وانتظام عمليات صرف الأسمدة للمزارعين والمنتفعين دون معوقات، فضلًا عن مراجعة منظومة تحرير عقود الإيجار الخاصة بالأراضي التابعة للهيئة، ومتابعة تحصيل المستحقات المالية والقيمة الإيجارية المستحقة للدولة.

وشملت الجولة أيضًا الوقوف على موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتأكيد على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وعلى هامش الزيارة، عقد الخطيب اجتماعًا موسعًا ضم مديري الجمعيات الزراعية ومفتشي التعاون ورؤساء الحسابات بالمناطق وأعضاء مجالس الإدارات، لمناقشة آليات تطوير الأداء ودفع العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أهمية توعية المنتفعين بضرورة تحرير عقود الإيجار للأراضي الزراعية المملوكة للهيئة، بما يسهم في تقنين الأوضاع القانونية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الهيئة وتذليل العقبات التي تواجه المنتفعين والمزارعين، دعمًا لخطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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