تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

جمال عوض: لا خلافات مع البرلمان ومستعد للمثول بشفافية

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن عدم حضوره اجتماع مجلس النواب الأخير جاء نتيجة تعرضه لوعكة صحية ونزلة برد حالت دون مشاركته، مؤكدًا أنه على استعداد كامل للمثول أمام البرلمان في أي وقت والرد بشفافية على استفسارات النواب بشأن منظومة التأمينات الاجتماعية.

جمال عوض: أعتذر عن تأخر صرف المعاشات ولن يتكرر

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يعتذر لكل من تأخر صرف معاشه، مؤكدًا أن هذه الأزمة لن تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة صرفت نحو 85 مليار جنيه قيمة معاشات شهري مايو ويونيو بعد تبكير موعد الصرف.

خبير اقتصادي: المراجعة السابعة مع الصندوق لم تنته بعد رسميًا

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة ترى أن مصر ليست بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن السبب الأساسي وراء اللجوء للصندوق تاريخيًا كان دائمًا مرتبطًا بوجود أزمة في سعر الصرف والحاجة إلى غطاء دولاري.

محامية صبري نخنوخ: الاتهامات تتعلق بالضرب والتعدي واستعراض القوة منذ 4 سنوات

قالت المحامية أمل العربي، وكيلة رجل الأعمال صبري نخنوخ، إنها حضرت جميع التحقيقات مع نخنوخ منذ بداية القضية، مؤكدة أنها لا تزال تتابع جلسات التحقيق بشكل مباشر.

متحدث الصحة: الدولة ضخت استثمارات تقترب من تريليون جنيه خلال 11 عامًا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية ضخت استثمارات تقترب من تريليون جنيه في القطاع الصحي خلال 11 عامًا، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.