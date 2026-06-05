شاركت مصر في فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان “Synergizing Biomanufacturing Workforce Development”، والذي عقد في الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري وذلك عقب اعتماد مركز التطوير المهني المستمر بهيئة الدواء المصرية كمركز تدريبي إقليمي للتصنيع الحيوي لإقليم شرق المتوسط، ليصبح أحد المراكز الدولية الستة المعتمدة ضمن المبادرة العالمية لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة في خطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحتلها مصر على خريطة الصناعات الدوائية والحيوية عالميًا، خاصة بعد منافسة دولية واسعة للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمراكز إقليمية متخصصة في بناء القدرات البشرية بمجال التصنيع الحيوي.

وجاءت مشاركة مصر في المؤتمر عقب اعتماد هيئة الدواء المصرية كمركز تدريبي إقليمي للتصنيع الحيوي (Regional Training Centre - RTC) لإقليم شرق المتوسط، ضمن مبادرة منظمة الصحة العالمية لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي (BWTI)، وهو ما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجالات التنظيم الدوائي وبناء القدرات وتنمية الكوادر المتخصصة.

شهادة دولية جديدة على كفاءة المنظومة التنظيمية المصرية

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن اختيار منظمة الصحة العالمية لمركز التطوير المهني المستمر بالهيئة كمركز تدريبي إقليمي للتصنيع الحيوي يُعتبر شهادة دولية جديدة على كفاءة المنظومة التنظيمية المصرية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في دعم جهود بناء القدرات ونقل المعرفة على مستوى الإقليم.

وأشار "الغمراوي" إلى أن هذا الاعتماد يمثل تتويجًا لمسيرة متواصلة من العمل على تطوير البرامج التدريبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز القدرات الفنية والعلمية في صدارة الأولويات

أضاف رئيس هيئة الدواء، أن "الهيئة" تضع الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز القدرات الفنية والعلمية في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، إيمانًا منها بأن الكفاءات المؤهلة تمثل حجر الأساس لتطوير قطاع التصنيع الحيوي ودعم الابتكار وتحقيق الأمن الدوائي.

وأكد علي الغمراوي، حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التدريب والتأهيل والتنظيم الدوائي.

وقدمت هيئة الدواء المصرية، خلال فعاليات المؤتمر، عرضًا تقديميًا استعرض رؤية مركز التطوير المهني المستمر ودوره كمركز إقليمي معتمد من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التصنيع الحيوي، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر الفنية والعلمية بدول الإقليم، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.

أبرز المشاركين في المؤتمر

ويذكر أن وفد هيئة الدواء المصرية المشارك في المؤتمر ضم كل من: الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفني وتنمية القدرات، الدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، حيث شاركا في جلسات العمل والنقاشات الفنية التي تناولت سبل تطوير برامج التدريب المتخصصة وتعزيز التعاون بين المراكز التدريبية الإقليمية المعتمدة ومنظمة الصحة العالمية.

وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمة الصحة العالمية وأكاديمية المنظمة والمركز العالمي للتدريب على التصنيع الحيوي بكوريا (GTH-B) والمراكز التدريبية الإقليمية المعتمدة وعددها ستة مراكز علي مستوي العالم، بهدف توحيد الجهود وتطوير أطر التعاون المشترك بما يضمن التنفيذ الفعال للمبادرة وتحقيق أهدافها على مستوى الأقاليم المختلفة.

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