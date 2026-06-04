أصدرت محافظة الجيزة، تنبيهًا مهمًا للمواطنين مؤكدةً أن التعدي على أملاك الدولة جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرةً إلى أن القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وضع اليد والتصرف في أملاك الدولة يتيح الفرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم واستصدار عقود الملكية.

وأوضحت "المحافظة"، في بيان لها، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تتيح التسهيل والتيسير على واضعي اليد، بما يسهم في سرعة استصدار عقود الملكية، داعيةً المواطنين إلى المبادرة بالتقديم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم قبل انتهاء مدة العمل بالقانون.

وأضافت أن الحصول على عقد البيع يتيح للمواطن الاستفادة من حقوقه القانونية، بما يشمل استخراج التراخيص وإدخال المرافق وغيرها من الخدمات.

وأشارت محافظة الجيزة، في ختام بيانها، إلى إمكانية التقديم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة من خلال الرابط التالي: هنا .

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