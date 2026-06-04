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"رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة".. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

كتب : أحمد العش

02:00 ص 04/06/2026

الطقس

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس، مشيرةً إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع طقس حار على السواحل الشمالية، ومعتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من 4 حتى 8 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وربما تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت "الأرصاد" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، نتيجة تكون سحب منخفضة، وقد تكون غير مؤثرة على أغلب الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية

توقعت "الهيئة" نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و35 كم/س، وربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق محافظة البحر الأحمر، مع احتمال تكون سحب رعدية على مناطق من الصحراء الغربية والوادي الجديد بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أن السحب الرعدية ربما يصاحبها نشاط قوي للرياح نتيجة الهواء الهابط، مع احتمالات ضعيفة لحدوث برق في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصادرة عنها.

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